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Сегодня, 02:25

Хомуха: «Горшков — игрок ротации для «Зенита», ему будет сложно выиграть конкуренцию у Сантоса»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха поделился мнением о переходе защитника Юрия Горшкова из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Горшков будет футболистом ротации. На его позиции играет Дуглас Сантос, который является капитаном команды. Юрию будет очень сложно выиграть конкуренцию у Сантоса. Хорошо, что сейчас стали больше покупать российских футболистов», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

Горшков выступал за «Крылья Советов» с августа 2020 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи в 34 матчах за самарцев во всех турнирах.

В понедельник, 24 июня «Зенит» объявил о трансфере Горшкова. Клуб из Санкт-Петербурга подписал контракт с 25-летним россиянином по схеме «3+1».

Источник: РБ Спорт
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