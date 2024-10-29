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Сегодня, 07:35

Хомуха считает, что игроки «Зенита» перенасытились победами в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха ответил на вопрос о проблемах команды с креативом в атаке в текущем сезоне РПЛ.

«Перенасыщение у футболистов победами в РПЛ. Они из года в год становятся чемпионами. Большой мотивации нет, к тому же травмировался Глушенков. До перехода Соболева в «Зенит» все говорили, что он ничем не сильнее тех футболистов, которые есть», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

В текущем сезоне «Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ после 13 туров, отставая от лидирующего «Краснодара» на 3 балла.

Источник: «РБ Спорт»
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Зенит

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