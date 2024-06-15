Хомуха считает, что Латышонку по силам стать первым номером в «Зените»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил трансфер вратаря Евгения Латышонка в «Зенит».

«Латышонок не помешает «Зениту». Его взяли для глубины состава. Латышонок может стать первым номером в «Зените», если выиграет конкуренцию. Ему это по силам, потому что в команде приблизительно равные по уровню вратари», — цитирует Хомуху «РБ Спорт».

25-летний голкипер подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1».

Латышонок с лета 2019 года выступал за «Балтику». В минувшем сезоне он провел за калининградскую команду 34 матча во всех турнирах, пропустил 44 мяча и 8 раз отыграл на ноль.