Хомуха считает, что перевод Кругового в дубль «Зенита» неправилен с моральной точки зрения

Экс-полузащитник «Зенита» и ЦСКА Дмитрий Хомуха высказался о трансфере защитника Данилы Кругового из петербургской команды в армейский клуб.

«Уже узнал о переходе Кругового в ЦСКА. Футболист хочет получать больше игровой практики и принял для себя такое решение», — приводит Metaratings.ru слова Хомухи.

Также он оценил поступок «Зенита», решившего отправить в дубль 25-летнего футболиста во второй половине сезона.

«Это профессиональные отношения. Круговой принадлежит «Зениту», и «Зенит» в праве решать. С моральной точки зрения — это неправильно, но все понимают, что есть буква закона, которой нужно следовать», — добавил специалист.

17 января пресс-служба ЦСКА сообщила о подписании контракта с Круговым до конца сезона-2027/28. Соглашение начнет действовать с 4 июня 2024 года.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки зимы в одной таблице.