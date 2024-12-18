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Сегодня, 13:07

Хомуха — о Глушенкове: «Петь дифирамбы молодым — оказывать им медвежью услугу»

Камила Абдурахманова
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Экс-полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха оценил выступления 25-летнего атакующего полузащитника петербургской команды Максима Глушенкова.

«Вы сами все видите. Я бы очень внимательно посмотрел на Глушенкова, если бы «Зенит» играл в Лиге чемпионов. Интересно, чтобы Максим представлял себя в матчах с европейскими топ-командами. А играть в чемпионате России, который сильно упал по уровню, не так уж сложно. Сейчас петь дифирамбы нашим молодым футболистам — оказывать им медвежью услугу», — сказал Хомуха Metaratings.ru.

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит». Полузащитник сыграл 10 матчей в РПЛ, где забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

После 18 туров «Зенит» ушел на зимний перерыв, занимая второе место в чемпионате России с 39 очками. Лидирует «Краснодар», опережая «Зенит» только по дополнительному показателю — поражению в личной встрече первого круга (0:2).

Источник: Metaratings.ru
25
Дмитрий Хомуха
Максим Глушенков
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