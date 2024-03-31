Хомуха считает, что психология и недостаток прагматизма помешали ЦСКА победить «Сочи»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что ничья с «Сочи» в 22-м туре (2:2) показала у армейцев нехватку прагматизма и проблемы с психологией.

«Не первый раз ЦСКА упускает преимущество, ведя в счете, и набирает одно очко вместо трех. Это вопрос психологии, который необходимо решать. Команда молодая, и ей не хватает прагматизма. Когда ты ведешь в счете 2:0, нужно побольше держать мяч и попытаться не отдавать его сопернику. Относительно того, что все фавориты теряют очки, то по весне часто так бывает, когда оказывается сопротивление», — приводит «РБ Спорт» слова Хомухи.

ЦСКА с 33 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» идет на последней строчке (14 баллов).