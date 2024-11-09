Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 08:31

Хомуха считает, что схема игры не позволяет ЦСКА забить в трех матчах кряду

Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал безголевую серию армейцев в трех последних матчах.

«Схема игры команды не изменилась — большое количество футболистов находятся за линией мяча, игра в три центральных защитника, а к ним ещё опускается опорник, впереди не хватает игроков в атаке. Да и сами атакующие футболисты действуют недостаточно остро. Не хватает и наконечника, и того, кто может отдать последний пас», — цитирует Хомуху Legalbet.

ЦСКА не удалось забить ни одного гола в матчах 13-го тура РПЛ с «Факелом» (0:0), 14-го тура со «Спартаком» (0:2) и 1/4 финала пути РПЛ FONBET Кубка России с «Рубином» (0:0).

10 ноября армейцы в гостях сыграют с «Крыльями Советов». Матч стартует в 13:00 по московскому времени.

Источник: Legalbet
Дмитрий Хомуха
Футбол
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
МУС проведет расследование в отношении прокурора суда Карима Хана
Актер из «Пункта назначения» Тони Тодд скончался в возрасте 69 лет
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 33 голов
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
WSJ узнала о просьбе Макрона к Трампу добиться уступок от России по Украине
Сегодня
Вчера
Неделя