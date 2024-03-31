Хомуха: «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА могут бросить перчатку «Зениту»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил шансы команд на победу в РПЛ.

«Нет сегодня шансов на победу в РПЛ больше, чем у «Зенита». У Семака длинная скамейка и множество игроков ротации, которые при выходе на замену могут усилить игру. У других команд таких футболистов меньше, чем у «Зенита». Лично меня не расстраивает гегемония Санкт-Петербурга. Такая же закономерность есть и в Германии. Там «Бавария» 11 лет подряд становилась чемпионом. Чтобы навязать борьбу гегемону, надо грамотно организовать работу клуба в целом. «Спартак», «Краснодар» и ЦСКА потенциально могут бросить перчатку «Зениту», но на сегодня у этих клубов тоже много внутренних проблем», — цитирует Хомуху «Евро-Футбол.Ру».

После 21 матча «Зенит» с 41 очком лидирует в турнирной таблице чемпионата России. На втором месте идет «Краснодар» (40 баллов). На третьей строчке располагается «Динамо» (38).