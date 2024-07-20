Хомуха: «Интереснее всего в РПЛ следить за Карпиным»

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о том, за кем среди главных тренеров команд РПЛ интереснее всего будет следить.

«Интереснее всего будет последить за Карпиным. Сможет ли он бросить вызов московским клубам и «Зениту». Сможет ли он оказаться в призовой тройке, потому что уже пора бы что-то выиграть — Кубок России или медали РПЛ. У них сыгранная команда, были удачные приобретения. У них самая сложная логистика, но, наверное, они уже привыкли к этому, и к требованиям главного тренера, который уже не первый год руководит командой», — приводит слова Хомухи Legalbet.

«Ростов» в минувшем сезоне занял седьмое место в РПЛ. В первом туре сезона-2024/25 ростовчане сыграют 20 июля с ЦСКА.