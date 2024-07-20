Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:17

Хомуха: «Интереснее всего в РПЛ следить за Карпиным»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал о том, за кем среди главных тренеров команд РПЛ интереснее всего будет следить.

«Интереснее всего будет последить за Карпиным. Сможет ли он бросить вызов московским клубам и «Зениту». Сможет ли он оказаться в призовой тройке, потому что уже пора бы что-то выиграть — Кубок России или медали РПЛ. У них сыгранная команда, были удачные приобретения. У них самая сложная логистика, но, наверное, они уже привыкли к этому, и к требованиям главного тренера, который уже не первый год руководит командой», — приводит слова Хомухи Legalbet.

«Ростов» в минувшем сезоне занял седьмое место в РПЛ. В первом туре сезона-2024/25 ростовчане сыграют 20 июля с ЦСКА.

Источник: Legalbet
Валерий Карпин
Дмитрий Хомуха
ФК Ростов
1
0
Читайте также
День дачника отметят в России 23 июля
Украинским спортсменам запретили приветствовать россиян на Олимпиаде
СМИ сообщили о вынесенном в Белоруссии смертном приговоре немецкому наемнику
Скандалы с Венделом и Клаудиньо, как «Зенит» избавляется от бразильцев
В МЧС ДНР указали на публикацию ВСУ видео удара по российским спасателям
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Популярное видео
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Зарема Салихова: «У «Зенита» нет конкурентов. Интрига умрет через 5-7 туров»

Пиняев забил первый гол чемпионата России-2024/25