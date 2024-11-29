Хомуха считает, что трансфер Пьянича ничего хорошего не принес ЦСКА

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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича.
«Если говорить честно, то лучшие годы Пьянича позади. Сейчас он не ускоряет игру команды, а наоборот, ее затормаживает. Мне кажется, этот трансфер ничего хорошего не принес, силу команде не прибавил. Нужно поддерживать высокую интенсивность игры. В РПЛ много борьбы и единоборств, надо и в этих компонентах принимать участие, но это не самые его сильные качества. Может быть, если ЦСКА зимой перейдет на новую схему игры, Пьяничу удастся добавить во второй части сезона, дать импульс», — заявил Хомуха Legalbet.ru
Контракт с 34-летним футболистом заключен по схеме «1+1». В текущем сезоне Пьянич отметился одной результативной передачей в 9 матчах во всех турнирах.