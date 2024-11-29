Хомуха считает, что трансфер Пьянича ничего хорошего не принес ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Если говорить честно, то лучшие годы Пьянича позади. Сейчас он не ускоряет игру команды, а наоборот, ее затормаживает. Мне кажется, этот трансфер ничего хорошего не принес, силу команде не прибавил. Нужно поддерживать высокую интенсивность игры. В РПЛ много борьбы и единоборств, надо и в этих компонентах принимать участие, но это не самые его сильные качества. Может быть, если ЦСКА зимой перейдет на новую схему игры, Пьяничу удастся добавить во второй части сезона, дать импульс», — заявил Хомуха Legalbet.ru

Контракт с 34-летним футболистом заключен по схеме «1+1». В текущем сезоне Пьянич отметился одной результативной передачей в 9 матчах во всех турнирах.