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Сегодня, 08:17

Хомуха считает, что трансфер Пьянича ничего хорошего не принес ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал игру полузащитника армейцев Миралема Пьянича.

«Если говорить честно, то лучшие годы Пьянича позади. Сейчас он не ускоряет игру команды, а наоборот, ее затормаживает. Мне кажется, этот трансфер ничего хорошего не принес, силу команде не прибавил. Нужно поддерживать высокую интенсивность игры. В РПЛ много борьбы и единоборств, надо и в этих компонентах принимать участие, но это не самые его сильные качества. Может быть, если ЦСКА зимой перейдет на новую схему игры, Пьяничу удастся добавить во второй части сезона, дать импульс», — заявил Хомуха Legalbet.ru

Контракт с 34-летним футболистом заключен по схеме «1+1». В текущем сезоне Пьянич отметился одной результативной передачей в 9 матчах во всех турнирах.

Источник: Legalbet.ru
Дмитрий Хомуха
Миралем Пьянич
ФК ЦСКА (Москва)
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