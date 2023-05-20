Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:20

Хомуха считает, что у ЦСКА есть психологическое преимущество над «Спартаком»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха считает, что у армейцев абсолютное преимущество над «Спартаком» с точки зрения психологии.

«Искусство тренерского штаба как раз заключается в том, чтобы не допустить подобного. Но я думаю, удачная серия не расслабит футболистов, а, наоборот, укрепит их уверенность в себе. Понятное дело, они выйдут на поле с лучшим настроением, чем игроки «Спартака», которые по весне не могут похвастать стабильностью и играют с большими перепадами. С точки зрения психологии у ЦСКА абсолютное преимущество над «Спартаком». Стоит ли высоко оценивать результаты красно-синих с той точки зрения, что они в основном обыгрывали середняков и аутсайдеров? Как только команда начинает делить соперников на важных и неважных, она оказывается не на том месте, на которое планировала. Умение сохранять стабильность на дистанции является признаком мастерства как тренерского штаба, так и их подопечных. ЦСКА пока это удается, хотя осенью коллектив выдал не лучшую серию встреч. Но зимой он провел отличную подготовку и с ходу начал набирать очки, если не брать в расчет поражение от «Сочи». Красно-синие выглядят намного лучше по сравнению с первой частью сезона, они прибавили как физически, так и психологически. А в дерби психология играет важную роль», — приводит слова Хомухи RT.

«Спартак» сыграет с ЦСКА в воскресенье, 21 мая. Начало матча — в 16.30 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150940-homuha-cska-spartak
Дмитрий Хомуха
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Прагматизм Игнашевича, убийственные стандарты, новый Соболев. «Балтика» — в РПЛ!
Россия заблокировала переход фигуриста в сборную Чехии. Политика или вопрос принципа?
Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Чанов поделился ожиданиями от матча «Спартак» — ЦСКА
«Оренбург» — «Зенит»: Васютин и Алип выйдут в стартовом составе
«Торпедо» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
Нигматуллин заявил, непопадание «Спартака» в тройку будет провалом
«Торпедо» — «Динамо»: прямая трансляция матча РПЛ
Кузнецов считает, что Абаскаль и Федотов сделали выводы из стычки в первом круге: «Они взрослые люди»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

«Оренбург» — «Зенит»: Васютин и Алип выйдут в стартовом составе