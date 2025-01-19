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Сегодня, 20:25

Хомуха: «Думаю, «Динамо» провентилировало тему с возвращением Захаряна»

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Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хомуха высказался о выступлении полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

— Думаю, «Динамо» провентилировало тему с возвращением Захаряна, но очень многое зависит от самого футболиста. Мы ведь не знаем, есть ли у него желание вернуться в Россию.

— Может, проблема наших игроков в том, что они сразу хотят уехать в топ-лиги, а не пробовать себя сначала в условном чемпионате Нидерландов?

— Во главу угла футболисты сейчас ставят условия контракта. В Голландии никто не предложит им и половину от того, что они получают в России. Чтобы поехать в те же Нидерланды, игроку надо пойти на большие уступки. И только единицы, такие как Кузяев, поиграв в России, делают выбор в пользу топ-5 чемпионатов, — сказал Хомуха Metaratings.ru.

В этом сезоне 21-летний Захарян не выходил на поле из-за травм. Футболист с 2023 года выступает за испанский клуб.

Источник: Metaratings.ru
Арсен Захарян
Дмитрий Хомуха
ФК Динамо (Москва)
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