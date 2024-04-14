Хомуха считает, что «Зенит» не упустит свой шанс выиграть РПЛ в этом сезоне

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Хомуха высказался о чемпионской гонке в РПЛ после победы петербуржцев над «Краснодаром» в игре 24-го тура РПЛ (2:1).

По итогам 23 матчей сине-бело-голубые, которые возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, увеличили отрыв от идущих вторыми «быков» до четырех очков.

«Чемпионскую гонку можно хоронить? В реальности да. Я думаю, что «Зенит» не упустит свой шанс и доведет дело до победы в чемпионате», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хомухи.

В следующем туре «Зенит» сыграет против «Оренбурга», а «Краснодар» встретится с «Факелом».