Хомуха: «Соболев не сильнее Сергеева, а Кордобы помог бы «Зениту»

Бывший старший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха высказал мнение, нужен ли «Зениту» нападающий.

«Соболев не сильнее тех форвардов, которые есть в «Зените». Кордоба помог бы петербуржцам. Отпустит ли его «Краснодар»? Будут определенные сложности. Все знают, какие отношения сейчас между клубами. Только цена может снять все вопросы. А Соболев и Сергеев играют примерно на одном уровне. Разницы между Иваном, Александром и Кассьеррой почти нет», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно «Зенит» уже подписал нападающего Максима Глушенкова, защитников Юрия Горшкова и Сергея Волкова, а также голкипера Евгения Латышонка. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к Джону Кордобе, однако, по информации «СЭ», «быки» не намерены расставаться с форвардом.