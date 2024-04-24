Байрамян: «Пока все идет к тому, что я закончу карьеру в «Ростове»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян отметил, что готов выступать за нынешний клуб до конца карьеры. 32-летний армянский игрок является воспитанником ростовского клуба.

«Пока все идет к тому, что я закончу карьеру в «Ростове». А как будет на самом деле, посмотрим. Сейчас я в «Ростове», защищаю цвета и флаг своей любимой команды. У меня еще контракт на полтора года. По внутреннему и физическому состоянию, думаю, могу еще несколько лет играть. Если бы выбор зависел только от меня, играл бы до конца карьеры в «Ростове». Я люблю свой клуб», — цитирует Sport24 Байрамяна.

Байрамян за карьеру сыграл 203 матча за «Ростов» во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 18 голевых передач.