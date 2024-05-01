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Сегодня, 11:58

Хорен Байрамян: «Ростову» надо было больше забивать в матче с «Оренбургом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал победу команды в матче 26-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:1).

«Мне кажется, у нас было очень много моментов, две штанги, перекладина. Мы сами себе придумали пропущенный гол. Считаю, что по моментам, интенсивности мы должны были выиграть. Надо было больше забивать. Когда такой гол пропускаешь, бывает тяжело. «Оренбург» цепляется за очки, они молодцы», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах.

Источник: РБ Спорт
Хорен Байрамян
ФК Оренбург
ФК Ростов
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