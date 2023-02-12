Байрамян: «Я бы хотел, чтобы Мамаев еще сыграл в РПЛ»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян прокомментировал решение Павла Мамаева завершить карьеру футболиста.

«Мы с Пашей периодически на связи. Я понимал, что такое возможно. Все равно мне жалко, что он закончил. Мы все знаем, что он очень мастеровитый футболист. Техника и талант у него есть. Я бы хотел, чтобы он еще сыграл в РПЛ. Если он решил, значит, это осознанное решение. Человек в таком возрасте делает все осознанно. Ему и его семье так комфортнее. У меня останется приятное впечатление о Паше», — приводит слова Байрамяна «Чемпионат».

Последним клубом 34-летнего Мамаева были «Химки». Подмосковный клуб не стал продлевать контракт с хавбеком летом 2022 года. Ранее Мамаев выступал за «Торпедо», ЦСКА, «Краснодар» и «Ростов».

Мамаев является чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и двукратным обладателем Суперкубка страны в составе ЦСКА.