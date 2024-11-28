Байрамян: «Очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России»

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян ответил, что для команды важнее, РПЛ или Кубок России.

«Нам важен РПЛ и Кубок России. Я считаю, у нас есть глубина состава, можно проводить ротацию и каждый, кто выходит на Кубок России, может также достойно сыграть и в РПЛ. Не считая последнего чемпиона за 6 лет, не всем ли командам легче Кубок России выиграть, чем РПЛ? Давайте откровенно. Да, очень хочется, чтобы «Ростов» выиграл Кубок России», — заявил Байрамян «РБ Спорт».

«Ростов» одержал победу над «Спартаком» по сумме двух встреч (первый матч — 1:0) и вышел в полуфинал Пути РПЛ Кубка России, где может сыграть с «Зенитом», ЦСКА и победителем пары «Динамо» — «Локомотив».