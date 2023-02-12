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Байрамян — о результатах «Ростова»: «Хорошо, что не прет на сборах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян высказался о поражении своей команды в 3-м туре Winline Зимнего Кубка РПЛ от «Краснодара» (0:4).

«Мне кажется, мы еще до конца не готовы. Моменты у нас какие-никакие были, могли забить. Думаю, хорошо, что на сборах не получается. Будем работать, чтобы в сезоне было по-другому. Если честно, хорошо, что здесь не прет. Конечно, настроение у нас сейчас плохое. Никто не хочет проигрывать. Будет время, чтобы разобрать все ошибки. Был ли какой-то краткий итог от Карпина? Нет. Он обычно говорит на следующий день. Завтра скажет, в течение недели скажет», — приводит слова Байрамяна «РБ Спорт».

«Ростов» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков за 17 матчей.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/horen-bajramyan-o-rezul-tatah-rostova-horosho-chto-ne-pret-na-sborah/
Хорен Байрамян
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