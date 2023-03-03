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Сегодня, 20:14

Хореограф группы Тутберидзе поддержал слова Тарасовой о «примитивности» российского футбола

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова заслуженного тренера Татьяны Тарасовой о том, что российский футбол примитивен, а фигурное катание является искусством.

«С Татьяной Анатольевной я соглашусь, что фигурное катание — это вид спорта, который очень близок к искусству. По поводу примитивности футбола: если брать то, как играют наши команды, то можно так сказать, но, наверное, «примитивность» жестковато звучит. То, что уровень слабоват — это точно. Вот как играет Месси или Мбаппе — это уже искусство в футболе!» — приводит слова Железнякова Legalbet.

С конца февраля 2022 года российские футбольные команды были исключены из всех международных турниров, включая национальную сборную страны. Российские фигуристы по решению ISU также не принимают участия в международных стартах, из-за чего пропустили чемпионат мира во Франции.

Источник: https://legalbet.ru/news/horeograf-gruppi-tutberidze-podderzhal-slova-tarasovoj/
Фигурное катание
Футбол
Алексей Железняков
Татьяна Тарасова
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