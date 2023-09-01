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Сегодня, 10:55

Карраскаль — о Медине в «Спартаке»: «Фанаты ЦСКА плохо восприняли? Я лично рад за него»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с корреспондентом «СЭ» после поражения в матче группового турнира FONBET Кубка России от «Спартака» (1:4) прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины в команду Гильермо Абаскаля.

— Болельщики ЦСКА плохо восприняли переход Медины в «Спартак», что вы думаете об этом?

— Что касается Медины, это мой хороший друг. Мы с ним практически два года провели вместе в ЦСКА. Я очень рад, что он нашел свою команду сейчас. Это его решение. Я с уважением отношусь. Не знаю, что болельщики говорят, может быть, соперничество между этими командами есть, поэтому как-то так восприняли. Но за него я лично рад. Это его решение, я его уважаю.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками. В следующем матче Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.

Хесус Медина
Хорхе Карраскаль
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
7
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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2.09 13:00
Урал – Ахмат
 - : -
2.09 15:15
Пари НН – Рубин
 - : -
2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
 - : -
2.09 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
3.09 15:15
Локомотив – Балтика
 - : -
3.09 17:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
3.09 20:00
Ростов – Динамо
 - : -
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