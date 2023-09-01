Карраскаль — о Медине в «Спартаке»: «Фанаты ЦСКА плохо восприняли? Я лично рад за него»

Нападающий «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с корреспондентом «СЭ» после поражения в матче группового турнира FONBET Кубка России от «Спартака» (1:4) прокомментировал переход полузащитника Хесуса Медины в команду Гильермо Абаскаля.

— Болельщики ЦСКА плохо восприняли переход Медины в «Спартак», что вы думаете об этом?

— Что касается Медины, это мой хороший друг. Мы с ним практически два года провели вместе в ЦСКА. Я очень рад, что он нашел свою команду сейчас. Это его решение. Я с уважением отношусь. Не знаю, что болельщики говорят, может быть, соперничество между этими командами есть, поэтому как-то так восприняли. Но за него я лично рад. Это его решение, я его уважаю.

«Спартак» (1-е место) одержал три победы в трех кубковых матчах и набрал 9 очков. «Динамо» занимает второе место с 4 очками. В следующем матче Кубка России «Спартак» отправится в гости к «Пари НН» 19 сентября. «Динамо» на выезде встретится с «Краснодаром» в этот же день.