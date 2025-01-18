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Сегодня, 11:10

Карраскаль: «Самое главное — составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль в разговоре с «СЭ» поделился мнением о целях на 2025 год с бело-голубыми.

— Сейчас после возвращения из отпуска важно работать с позитивным настроем, чтобы подготовиться ко второй части сезона наилучшим образом. Самое главное — составлять конкуренцию другим клубам и продолжать бороться за трофей. Сейчас то время, когда мы можем учесть те маленькие детали, которых нам не хватило в первой части сезона, — сказал Карраскаль «СЭ».

«Динамо» завершило первую часть сезона РПЛ на четвертом месте, московская команда набрала 35 очков в 18 матчах. Отставание от «Краснодара» и «Зенита» составляет четыре очка.

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Хорхе Карраскаль
ФК Динамо (Москва)
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