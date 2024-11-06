Хорватский хавбек «Рубина» Ходжа: «Было бы здорово, если бы Модрич приехал в РПЛ»

Хорватский полузащитник «Рубина» Велдин Ходжа поделился мнением о возможном приезде своих соотечественников в РПЛ.

«Я был бы рад, если бы в РПЛ приезжало больше футболистов из Хорватии. Конечно, было бы здорово, если бы Лука Модрич приехал в чемпионат России, но не думаю, что такое произойдет. Наверное, он останется в «Реале». Но я знаю, что в России играло немало хорватских футболистов. Может быть, в ближайшем будущем приедет кто-то еще», — приводит Legalbet слова Ходжи.

39-летний Модрич выступает за «Реал» с августа 2012 года. В сезоне-2024/25 хавбек сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за команду во всех турнирах.

Контракт Модрича с «Реалом» действует до конца июня 2025 года.