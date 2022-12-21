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Сегодня, 13:19

Габелич — о трансфере Едвая: «Глупо уходить из европейского футбола в арабский клуб»

Алина Савинова
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Хорватский журналист Томислав Габелич прокомментировал переход защитника «Локомотива» Тина Едвая в «Аль-Айн» на правах аренды.

«Тин Едвай? А кто это? Давно ничего не слышал об этом хорватском футболисте, но для любого игрока глупо уходить из европейского футбола в арабский клуб.

Сборная? Если не ошибаюсь, то Едвай последний раз играл за нее в 2020-м. Вряд ли Златко Далия видит его в этой топовой сборной Хорватии, завоевавшей недавно бронзу ЧМ", — приводит Sport24 слова журналиста.

Аренда Едвая рассчитана до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний хорватский игрок провел 14 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-21-khorvatskiy-zhurnalist-o-transfere-tina-yedvaya-glupo-ukhodit-iz-yevropeyskogo-futbola-v-arabskiy-klub
Тин Едвай
Футбол
ФК Аль-Айн
ФК Локомотив (Москва)
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