Габелич — о трансфере Едвая: «Глупо уходить из европейского футбола в арабский клуб»

Хорватский журналист Томислав Габелич прокомментировал переход защитника «Локомотива» Тина Едвая в «Аль-Айн» на правах аренды.

«Тин Едвай? А кто это? Давно ничего не слышал об этом хорватском футболисте, но для любого игрока глупо уходить из европейского футбола в арабский клуб.

Сборная? Если не ошибаюсь, то Едвай последний раз играл за нее в 2020-м. Вряд ли Златко Далия видит его в этой топовой сборной Хорватии, завоевавшей недавно бронзу ЧМ", — приводит Sport24 слова журналиста.

Аренда Едвая рассчитана до 30 июня 2023 года.

В текущем сезоне РПЛ 27-летний хорватский игрок провел 14 матчей.