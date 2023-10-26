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26 октября, 22:21

Хорватский журналист Звонимир рассказал, что в контексте сборной вызов Бистровича не упоминается

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный журналист хорватского издания Klikaj.hr Звонимир Маркац высказался об игре полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, выступающего на правах аренды за «Балтику».

«Мы рады за Бистровича, он сейчас играет. Кристиян — хороший футболист. Насколько я знаю, в контексте сборной Хорватии на данный момент его вызов не упоминается, но в следующий раз это возможно. Бистрович — отличный игрок, он был немного обеспокоен своей травмой. Если он будет усердно работать и избегать повреждений, я ожидаю, что он добьется больших успехов в своей карьере», — приводит слова Маркаца Metaratings.ru.

Бистрович с сентября выступает за «Балтику» на правах аренды. Он провел 7 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.

Источник: https://metaratings.ru/news/khorvatskii-zhurnalist-zvonimir-na-dannyi-moment-v-kontekste-sbornoi-vyzov-bistrovicha-ne-upominaetsya-299088/
Кристиян Бистрович
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
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