Хорватский журналист Звонимир рассказал, что в контексте сборной вызов Бистровича не упоминается

26 октября, 22:21
Спортивный журналист хорватского издания Klikaj.hr Звонимир Маркац высказался об игре полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, выступающего на правах аренды за «Балтику».
«Мы рады за Бистровича, он сейчас играет. Кристиян — хороший футболист. Насколько я знаю, в контексте сборной Хорватии на данный момент его вызов не упоминается, но в следующий раз это возможно. Бистрович — отличный игрок, он был немного обеспокоен своей травмой. Если он будет усердно работать и избегать повреждений, я ожидаю, что он добьется больших успехов в своей карьере», — приводит слова Маркаца Metaratings.ru.
Бистрович с сентября выступает за «Балтику» на правах аренды. Он провел 7 матчей и забил 2 гола в этом сезоне.