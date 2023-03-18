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Сегодня, 11:30

Хотулев объяснил, что никогда не считал «Оренбург» временным вариантом

Виктория Кравченко
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Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев заявил, что не считает нынешнюю команду только временным вариантом.

«Без учета топов «Оренбург» — это супервариант, поэтому было бы странно не согласиться. У меня и так все мысли с командой. Никогда не думал, что в «Оренбурге» временно, и поскорее бы вернуться в «Зенит», — цитирует Хотулева «Спорту День за Днем».

«Зенит» выступал в «Зените» с 2018 по 2022 год, после чего ушел в аренду. Вернуться в «Зенит» он должен был летом 2023 года, однако в январе стал игроком «Оренбурга».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/bez-ucheta-topov-orenburg-eto-supervariant-zashchitnik-obyasnil-pochemu-pokinul-zenit
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ФК Оренбург
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