Хотулев объяснил, что никогда не считал «Оренбург» временным вариантом

Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев заявил, что не считает нынешнюю команду только временным вариантом.

«Без учета топов «Оренбург» — это супервариант, поэтому было бы странно не согласиться. У меня и так все мысли с командой. Никогда не думал, что в «Оренбурге» временно, и поскорее бы вернуться в «Зенит», — цитирует Хотулева «Спорту День за Днем».

«Зенит» выступал в «Зените» с 2018 по 2022 год, после чего ушел в аренду. Вернуться в «Зенит» он должен был летом 2023 года, однако в январе стал игроком «Оренбурга».