Хотулев прокомментировал матч «Оренбурга» с «Зенитом» в РПЛ

Сегодня, 19:46
Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).
— «Оренбург» на «Газпром Арене» превзошел зенитовцев по владению мячом, что не каждой команде удается.
— Во втором тайме, по ощущениям, так и было. Но, видите, за владение очков не дают.
— Больше всех виноват виноват в том, что ваша команда осталась без очков, — вратарь «Зенита» Михаил Кержаков? Он «потащил» несколько опасных ударов.
— Это да. Но там можно было и получше пробить, на мой взгляд, — цитирует Хотулева «РБ Спорт».
На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).