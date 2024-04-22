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Сегодня, 19:46

Хотулев прокомментировал матч «Оренбурга» с «Зенитом» в РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев подвел итоги матча 25-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— «Оренбург» на «Газпром Арене» превзошел зенитовцев по владению мячом, что не каждой команде удается.

— Во втором тайме, по ощущениям, так и было. Но, видите, за владение очков не дают.

— Больше всех виноват виноват в том, что ваша команда осталась без очков, — вратарь «Зенита» Михаил Кержаков? Он «потащил» несколько опасных ударов.

— Это да. Но там можно было и получше пробить, на мой взгляд, — цитирует Хотулева «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 24 матчах. Вторым идет «Краснодар» (46), а третьим — «Динамо» (41). «Оренбург» располагается на 12-й строчке (26).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/danila-hotulev-moment-v-shtrafnoj-zenita-penal-ti/
ФК Зенит
ФК Оренбург
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