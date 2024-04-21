Хотулев считает, что «Оренбург» не заслуживал поражения в матче с «Зенитом»

Сегодня, 19:40
Защитник «Оренбурга» Данила Хотулев прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в матче 25-го тура РПЛ.
— Совсем не заслуживали поражения, должны были цеплять как минимум ничью, — начал Хотулев. — Обидно за результат.
— Прокомментируй эпизод с твоим падением в штрафной «Зенита». Ты рухнул на газон и взялся за лицо.
— Считаю, что это стопроцентный пенальти, но нужно будет еще видео посмотреть. Для меня непонятно, когда судья даже не идет смотреть и не слушает, а просто подходит и говорит, что я сам нахожу локоть, — сказал Хотулев.
«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до 4-х очков.
«Оренбург» (26) остается 12-м в турнирной таблице.
В следующем матче команда Сергея Семака на своем поле примет «Рубин» в перенесенном 21-м туре РПЛ. Игра пройдет 24 апреля. «Оренбург» в этот же день дома сыграет с «Динамо».