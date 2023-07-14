Хрюнов высказался о популярности российских футбольных клубов

Спортивный менеджер и промоутер Владимир Хрюнов высказался о популярности российских футбольных клубов.

«Я болею за ЦСКА. Какой клуб считаю самым популярным в России? Есть триумвират со столетней историей: ЦСКА, «Динамо», «Спартак». Остальным надо прожить 100 лет, чтобы сравняться. В последние десятилетия «Локомотив» обошел по популярности «Динамо»? Кто у «Локомотива» самый популярный игрок за всю историю? Дмитрий Лоськов? А у «Динамо» был Лев Яшин, которого я еще видел. «Динамо» выровняется, и верю, что они в этом году даже один из трофеев завоюют. «Спартак» называют самым популярным клубом? Зависит от предпочтений. Спросите меня, кто самая красивая женщина в мире, отвечу, что моя жена. База болельщиков «Спартака» шире. Я отношусь с огромным уважением к «Спартаку». ВЦИОМ называл самой популярной командой «Зенит»? Я же назвал мой личный выбор», — приводит слова Хрюнова Legalbet.

«Спартак» 22 раза становился чемпионом (сумма титулов в СССР и России), ЦСКА — 13 (СССР и России), «Динамо» — 11 (СССР), «Зенит» — 10 (СССР и России), «Локомотив» — 3 (России).