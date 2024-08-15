Боселли: «Не слышал, что Илич может уйти из «Пари НН», ситуация улучшилась»

Нападающий «Пари НН» Хуан Боселли высказался о задачах команды на нынешней сезон.

«Цель у «Пари НН» привычная — набирать максимальное количество баллов, продолжать работать и прогрессировать как команда. Ничего не слышал о том, что Илич может покинуть клуб. Мы выиграли в последних матчах чемпионата и добились нужного для нас результата. Сейчас ситуация улучшилась», — приводит слова Боселли Metaratings.ru.

«Пари НН» в четырех турах РПЛ набрал 6 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда Илича на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 18 августа.