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РПЛ

Сегодня, 11:07

Хубулов рассказал, за счет чего «Крылья Советов» разгромили «Ростов»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Крыльев Советов» Владимир Хубулов поделился мнением о победе над «Ростовом» (5:1) в 3-м туре РПЛ.

«Заслуженно победили. Думаю, мы удивили «Ростов» своей тактикой. Как правило, их все пытаются накрыть у штрафной, но у них хорошо получается выходить из-под прессинга. Наш тренерский штаб разобрал игру «Ростова». Мы отошли чуть-чуть назад и выполняли задачу: играть быстрыми атаками. И, как следствие, вот результат», — цитирует Хубулова Metaratings.ru.

«Крылья Советов» набрали 7 очков в трех матчах и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ростов» находится на седьмой строчке с 4 баллами.

В 4-м туре РПЛ самарцы сыграют с «Локомотивом», а ростовчане — с «Рубином».

Источник: Metaratings.ru
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Ростов
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