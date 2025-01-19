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Сегодня, 19:15

Хубулов: «Я не Ванга, но «Акрон» может закончить сезон в первой десятке»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Полузащитник «Акрона» Владимир Хубулов заявил, что рассчитывает на высокое место команды по итогам нынешнего сезона РПЛ.

«На что способен «Акрон»? Нужно делать шаг вперед, быть лучше. Чтобы вторая половина сезона получилась как минимум не хуже, чем первая. Нужно прогрессировать в каждом аспекте.

Я не Ванга, не могу спрогнозировать место «Акрона» по итогам сезона, но, надеюсь, будем как можно выше. Думаю, нам вполне реально закрепиться в первой половине таблицы. Но сейчас задача — побеждать в каждом конкретном матче, — цитирует Хубулова «ВсеПроСпорт».

После 18 туров «Акрон» с 22 очками занимает девятое место в турнирной таблице. В первом после зимней паузы матче чемпионата команда 1 марта на выезде сыграет с «Пари НН».

Источник: ВсеПроСпорт
РПЛ
ФК Акрон
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