Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:10

Хубулов выразил неудовлетворение игровым временем в «Крыльях»: «Если ситуация не будет меняться, задумаемся о переходе в другой клуб»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Хубулов заявил «СЭ», что недоволен своим положением в команде.

«Как и любому футболисту, мне бы хотелось получать больше игрового времени. Данная ситуация меня не устраивает. Вчера мне дали шанс и, считаю, этим шансом воспользовался и показал свою состоятельность. Думаю, что я заслуживаю большего. У меня сейчас такой возраст, нужно как можно больше времени играть. Если ситуация не будет меняться, то мы с агентом задумаемся о переходе в другой клуб, где мне будет оказано больше доверия» — сказал Хубулов «СЭ»

В матче 1-го тура группового этапа Кубка России против «Балтики» Хубулов провел на поле 70 минут и забил один гол.

Арсен Хубулов
ФК Крылья Советов (Самара)
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фестиваль Garage Fest пройдет в Санкт-Петербурге в июле и августе 2023
Фестиваль МУЗ-ТВ пройдет в Москве в июле и августе 2023
Путин сравнил потери ВСУ и России на запорожском направлении за сутки
ВС РФ нанесли удары по аэродромам и пунктам управления ВСУ
Крушение вертолета Ми-8 в Республике Алтай. Главное
Какими продуктами Россия обеспечивает себя: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сербский ТСК арендует Раконьяца у «Локомотива»

«Чемпионат»: ЦСКА хочет приобрести защитника «Клермона» Нето Боржеса