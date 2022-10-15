Худяков похвалил Гильерме за игру в матче с «Торпедо»

Сегодня, 19:22
Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков похвалил своего одноклубника Гильерме за игру в матче 13-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:0).
— Что скажешь по поводу игры Гильерме сегодня?
— Он красавчик, я рад за него! Он долго не играл, но сегодня отлично выступил — уверенно, на ноль. Во всей нашей команде чувствуется уверенность. Кого-то одного отмечать не хочу, вся команды молодцы сегодня. Победа над «Торпедо» — глоток воздуха для «Локомотива».
Матч с «Торпедо» стал для 36-летнего Гильерме первым в сезоне-2022/23 в РПЛ. До этого он выходил на поле в нынешнем сезоне лишь в игре Кубка России против «Нижнего Новгорода» (0:2), которая состоялась 31 августа.
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