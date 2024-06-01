Худяков покинул «Локомотив» в связи с истечением срока контракта

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы вратаря «Локомотива» Даниила Худякова, сообщил «СЭ» об окончании контракта футболиста с железнодорожниками.

«Контракт Даниила с «Локомотивом» закончился 31 мая. Даниил получил уведомление. Ведем переговоры, но они не в активной стадии и, скажем так, пока ни к чему не привели», — сказал Шпинев «СЭ».

Худяков является воспитанником академии «Локомотива». За основную команду красно-зеленых он отыграл 34 матча во всех турнирах (6 из них — на ноль) и пропустил 61 гол.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость голкипера в 1,5 миллиона евро.