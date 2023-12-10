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Сегодня, 16:35

Худяков заявил, что готов играть за «Казанку» в случае ее возрождения

Алина Савинова
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Голкипер «Локомотива» Даниил Худяков высказался о критике в свой адрес со стороны болельщиков.

Всего за основную команду «Локомотива» 19-летний вратарь провел 34 матча, в которых пропустил 61 мяч. 6 раз он сохранял ворота железнодорожников в неприкосновенности.

«Болельщики считают, что я «поймал звезду»? У всех свое мнение. Каждому я отвечать не собираюсь. Когда это только начиналось, было неприятно. А сейчас... Видимо, им виднее», — приводит Sport24 слова Худякова.

Также он поделился мыслями о возможном возрождении «Казанки».

«Возрождение «Казанки»? Время покажет, хорошо это или нет. Для нас, молодых игроков, которые получают не так много игровой практики, это плюс. Если «Казанка» возродится, я готов за нее играть ради игровой практики», — добавил футболист.

Планировалось, что «Казанка» будет воссоздана с сезона-2024/25 и станет выступать во второй лиге. Однако в ноябре стало известно, что «Локомотив» отложил возрождение второй профессиональной команды на год.

Источник: https://sport24.ru/football/news-603238-khudyakov-yesli-kazanka-vozroditsya-ya-gotov-za-neye-igrat-radi-igrovoy-praktiki
Даниил Худяков
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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