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Сегодня, 20:17

Хуниор Алонсо объявил об уходе из «Краснодара»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо заявил, что покинет команду в межсезонье.

«Я не вернусь в «Краснодар». Я уже попрощался с президентом [Сергеем Галицким] и работниками клуба. Предполагаю, что продолжу карьеру в Бразилии», — цитирует Алонсо Metaratings,

Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. В завершившемся сезоне 31-летний парагваец провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.

25 мая «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ. «Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице по итогам сезона.

Источник: Metaratings
Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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