Хуниор Алонсо попрощался с «Краснодаром» в соцсетях

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо опубликовал прощальный пост перед уходом из команды.

Ранее 31-летний парагваец заявил, что покинет «Краснодар» в межсезонье.

«Спасибо за все, «Краснодар», — написал Алонсо в соцсетях.

Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. В завершившемся сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.

25 мая «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ. «Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице по итогам сезона.