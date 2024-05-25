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Сегодня, 22:29

Хуниор Алонсо попрощался с «Краснодаром» в соцсетях

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо опубликовал прощальный пост перед уходом из команды.

Ранее 31-летний парагваец заявил, что покинет «Краснодар» в межсезонье.

«Спасибо за все, «Краснодар», — написал Алонсо в соцсетях.

Алонсо выступает за «Краснодар» с 2022 года. В завершившемся сезоне защитник провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись тремя голевыми передачами.

25 мая «Краснодар» обыграл «Динамо» (1:0) в заключительном туре РПЛ. «Быки» финишировали на втором месте в турнирной таблице по итогам сезона.

Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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