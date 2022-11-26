Хуниор Алонсо присоединится в «Краснодару» на первом сборе

26 ноября, 20:44
Защитник Хуниор Алонсо присоединится к «Краснодару» на первом зимнем сборе, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента Диего Серрати.
29-летний парагваец приостановил контракт с российским клубом до конца 2022 года и на правах аренды перешел в бразильский «Атлетико Минейро».
Последние матчи Хуниор Алонсо пропустил из-за проблем с коленом.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования