Хуниор Алонсо присоединится в «Краснодару» на первом сборе

Защитник Хуниор Алонсо присоединится к «Краснодару» на первом зимнем сборе, сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на агента Диего Серрати.

29-летний парагваец приостановил контракт с российским клубом до конца 2022 года и на правах аренды перешел в бразильский «Атлетико Минейро».

Последние матчи Хуниор Алонсо пропустил из-за проблем с коленом.