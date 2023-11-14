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Защитник «Краснодара» Алонсо: «Психологически разлука с родными для меня сложна»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» и сборной Парагвая Хуниор Алонсо признался, что испытывает психологические сложности, находясь вдали от семьи.

«Да, мы поговорили с семьей, но две проблемы никуда не делись. Во-первых, они не могут быть со мной из-за того, что в Краснодар не летают самолеты. А международной школы, куда могли бы ходить два моих сына, в городе нет. Поэтому семья остается в Парагвае. Не скрою, психологически для меня это сложная ситуация. Кто-то спокойно воспринимает разлуку с родными, а мне — тяжело», — приводит слова Алонсо «Чемпионат».

30-летний защитник стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года. В марте того же года футболист приостановил контракт. После этого Алонсо вернулся в Бразилию, где играл в «Атлетико Минейро».

В январе 2023 года защитник вернулся в «Краснодар». За это время он сыграл 40 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Чемпионат
Хуниор Алонсо
ФК Краснодар
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