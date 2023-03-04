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Сегодня, 15:19

Хуниор Алонсо заявил, что готов стать лидером «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился мнением о своей роли на поле.

«Я много руковожу защитой команды? Да, это так. Так получается, что в команде я один из самых опытных футболистов, тренер просит меня об этом. Я выполняю его указания. Я готов стать лидером «Краснодара». Моя адаптация в России проходит успешно, мне нравится город, но пока еще сильно не успел с ним познакомиться. Сейчас все наши мысли о предстоящих играх», — приводит слова Алонсо «РБ Спорт».

29-летний парагваец стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, а в марте приостановил контракт с клубом. До 31 декабря он на правах аренды выступал за «Атлетико Минейро», в составе которого провел 44 матча и сделал три результативных передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/hunior-alonso-gotov-stat-liderom-krasnodara/
Хуниор Алонсо
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