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Судейство

Сегодня, 19:12

Хусаинов дал неудовлетворительную оценку судейству в прошедшем сезоне РПЛ

Фото «СЭ»
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в комментарии для «СЭ» дал оценку уровню судейства в сезоне-2022/23 чемпионата России.

«Какую оценку я бы дал уровню судейства в этом сезоне? Неудовлетворительно. Такое количество судейских «косяков» — это очень нехорошо. Из всех арбитров больше всего понравилась работа Карасева и Безбородова», — сказат Хусаинов корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Хусаинов также предположил, как можно улучшить судейство в России.

«Улучшить можно только хорошее. Здесь надо в корне все менять, изменить систему отбора и подготовки арбитров. Но на это потребуется не один год», — добавил Хусаинов.

«СЭ» посчитал число ошибочных решений, принятых арбитрами в матчах чемпионата России-2022/23. Всего было зафиксировано 120 ошибок в 240 матчах.

Спартаковцы предъявляют претензии Виталию Мешкову. Судьи чаще ошибались в пользу «Спартака», но и против него — тоже. В РПЛ в каждой второй игре неверное решение

Футбол
РПЛ
Сергей Хусаинов
ФИФА
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