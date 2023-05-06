Хусаинов: «На Тюкавине был чистый игровой фол»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов оценил решение главного судьи матча 26-го тура РПЛ между «Динамо» и «Химками» Сергея Карасева назначить пенальти в ворота подмосковной команды в добавленное время. Бело-голубые победили со счетом 1:0 благодаря голу Федора Смолова с 11-метровой отметки.

«Тут может только возникнуть вопрос к игроку «Химок», который срубил Тюкавина в штрафной площади, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова. — Зачем надо нарушать правила на последних минутах в такой ситуации? Был чистый игровой фол. Сегодня сфолил Голубович, но обычно Идову в «Химках» грешит этим. Бывает, момент в стороне от ворот заканчивается, а он необоснованно нарушает правила и привозит. Раньше говорили, что в таких случаях защитники сплавляют игру, а теперь принято считать, что ошибаются».