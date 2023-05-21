Хусаинов назвал верным решение не засчитывать гол в ворота ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» отмененный гол на 21-й минуте матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«На мой взгляд, гол красно-белых был не засчитан верно. Верхняя часть туловища спартаковца была за офсайдной линией. В таких ситуациях все зависит от трактовки. Если рассуждать, как рекомендует международный совет, то этот гол надо было засчитывать. Тут только один нюанс, такие игровые ситуации надо трактовать в обе стороны. Но учитывая, что второй такой ситуации может не быть — идет подстраховка. Если хоть чуть-чуть был офсайд, значит надо засчитывать. Судьи перестраховываются, потому что очень много оправданных нареканий. Лучше уйти от риска. Второй офсайд был стопроцентный», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА второй ассистент судьи Адлан Хатуев вопреки инструкциям в пограничной офсайдной ситуации принял решение не в пользу атаки и зафиксировал положение «вне игры» у Михаила Игнатова.

Матч проходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Счет после первого тайма — 1:1.