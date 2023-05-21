Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:52

Хусаинов назвал верным решение не засчитывать гол в ворота ЦСКА

Дарья Алексеева
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов прокомментировал для «СЭ» отмененный гол на 21-й минуте матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА.

«На мой взгляд, гол красно-белых был не засчитан верно. Верхняя часть туловища спартаковца была за офсайдной линией. В таких ситуациях все зависит от трактовки. Если рассуждать, как рекомендует международный совет, то этот гол надо было засчитывать. Тут только один нюанс, такие игровые ситуации надо трактовать в обе стороны. Но учитывая, что второй такой ситуации может не быть — идет подстраховка. Если хоть чуть-чуть был офсайд, значит надо засчитывать. Судьи перестраховываются, потому что очень много оправданных нареканий. Лучше уйти от риска. Второй офсайд был стопроцентный», — сказал Хусаинов «СЭ».

На 21-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Спартак» — ЦСКА второй ассистент судьи Адлан Хатуев вопреки инструкциям в пограничной офсайдной ситуации принял решение не в пользу атаки и зафиксировал положение «вне игры» у Михаила Игнатова.

Матч проходит на стадионе «Открытие Банк Арена». Счет после первого тайма — 1:1.

&laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА. «Спартак» и ЦСКА бьются за серебро и обменялись голами! Онлайн-трансляция матча
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Хусаинов
6
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу
Российские тяжелоатлеты не подписали декларации для допуска и не выступят на этапе «Гран-при» на Кубе
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: «Спартак» — ЦСКА, «Краснодар» — «Ростов» и другие матчи
Чернов: «Соболеву предстоит операция на палец»
Деменко: «ЦСКА не упустит вторую строчку, несмотря на поражение от «Спартака»
Абаскаль считает, что «Спартак» заслужил победу в матче с ЦСКА
Скандальные удаления в дерби: Соболеву — за неприличный жест, Роше — за то, что его повторил
Главный тренер «Спартака» Абаскаль рассказал о состоянии Мартинса
Роша жестко раскритиковал бригаду Карасева за работу в дерби: «Судьи помогали сопернику»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Футболист «Факела» Квеквескири: «Мы играли лучше «Локомотива» — точно не наиграли на поражение»

«Краснодар» — «Ростов»: стартовые составы на матч РПЛ