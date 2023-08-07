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РПЛ

Сегодня, 15:11

Хусаинов: «Барриос заслуживает самое строгое наказание. Слава Богу, Макаров в живых остался»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поделился с «СЭ» мнением о том, на сколько матчей нужно отстранить полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса за грубый фол на игроке «Динамо» Денисе Макарове.

«Ему дадут минимальное наказание. Хотя он заслуживает самое строгое. Слава богу, Макаров в живых остался. Мог инвалидом стать, закончить профессиональную деятельность. Со стороны Барриоса безрассудное поведение», — сказал Хусаинов «СЭ».

Барриос получил красную карточку за фол на Денисе Макарове. Колумбиец в подкате сбил полузащитника бело-голубых. Главный арбитр встречи Алексей Амелин удалил игрока после просмотра видеоповтора.

В случае если Барриоса дисквалифицируют на два матча, он пропустит гостевую игру со «Спартаком» в 5-м туре РПЛ.

Ранее председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», что удаление полузащитника «Зенита» будет рассмотрено на ближайшем заседании комитета.

Вильмар Барриос
Денис Макаров
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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