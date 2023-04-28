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Хусаинов поделился ожиданиями от судейства в матче «Спартак» — «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу арбитров Кирилла Левникова и Виталия Мешкова, которые были назначены на матч 25-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Хотелось бы, чтобы в матче «Спартак» — «Ростов» судьи были предельно незаметны. Но, зная манеру судейства Кирилла Левникова и Виталия Мешкова, который будет находиться на ВАР, зная трактовку очевидных эпизодов этими арбитрами, которая обычно расходится с официальной, можно ожидать очень долгих просмотров видеоповторов, затяжку принятия решений и длительных консультаций. Не хотелось бы, чтобы мы увидели очередной судейский скандал, но такова жизнь, что от этих арбитров можно ожидать чего угодно», — приводит слова Хусаинова RT.

Матч пройдет в субботу, 29 апреля. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени. Перед игрой «Ростов» с 49 очками занимает второе место в РПЛ, опережая «Спартак», идущий третьим, на 1 очко.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1142113-husainov-spartak-rostov
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ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Виталий Мешков
Кирилл Левников
Сергей Хусаинов
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