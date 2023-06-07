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Хусаинов — об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Это не совпадение, здесь все закономерно»

Алина Савинова
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Российский арбитр Сергей Хусаинов высказался об исследовании российских журналистов, которые посчитали все ключевые судейские ошибки в чемпионате России сезона-2022/23.

— Вы считаете, что это следствие того, что в прошлых сезонах «Спартак» много жаловался на несправедливое судейство?

— Это не совпадение, здесь все закономерно. Вероятно, это советы руководящих организаций, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова.

— То есть вы предлагаете, что руководство судейского корпуса просило некоторых рефери лояльнее относиться к «Спартаку»?

— Судьи ошибались в пользу «Спартака» в матчах, которые не имели турнирного значения. В играх с турнирными спорами арбитры включали тормоза. К сожалению, такой спуск, видимо, был дан. Это не совпадение. Это преднамеренное действие вопреки правилам футбола.

Исследовательская группа выяснила, что чаще всего арбитры в минувшем сезоне ошибались в пользу «Спартака» — 15 раз. Красно-белые заняли третье место в чемпионате России. «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005150622_husainov_oshibki_sudey_v_polzu_spartaka__eto_zakonomernost
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Сергей Хусаинов
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