Хусаинов — об ошибках судей в пользу «Спартака»: «Это не совпадение, здесь все закономерно»

Российский арбитр Сергей Хусаинов высказался об исследовании российских журналистов, которые посчитали все ключевые судейские ошибки в чемпионате России сезона-2022/23.

— Вы считаете, что это следствие того, что в прошлых сезонах «Спартак» много жаловался на несправедливое судейство?

— Это не совпадение, здесь все закономерно. Вероятно, это советы руководящих организаций, — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Хусаинова.

— То есть вы предлагаете, что руководство судейского корпуса просило некоторых рефери лояльнее относиться к «Спартаку»?

— Судьи ошибались в пользу «Спартака» в матчах, которые не имели турнирного значения. В играх с турнирными спорами арбитры включали тормоза. К сожалению, такой спуск, видимо, был дан. Это не совпадение. Это преднамеренное действие вопреки правилам футбола.

Исследовательская группа выяснила, что чаще всего арбитры в минувшем сезоне ошибались в пользу «Спартака» — 15 раз. Красно-белые заняли третье место в чемпионате России. «Зенит» в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали.