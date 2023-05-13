Хусаинов считает, что судья преднамеренно удалил Денисова: «Я там не увидел ничего»

Бывший футбольный судья международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал корреспонденту «СЭ» решение арбитра Евгения Кукуляка удалить защитника «Спартака» Даниила Денисова в матче 27-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Удаление Денисова? Я там не увидел ничего. Игровое столкновение. Никто друг друга не ударил и не задел. Просто футболист «Химок» сымитировал касание, но если бы оно было, ноги у него пошли бы в другую сторону. Но игрок «Химок» не призывал арбитра давать карточку. Считаю, что арбитр находился в прекрасной позиции и преднамеренно принял это решение. Потому что у Денисова была желтая», — сказал Хусаинов «СЭ».

Денисов был удален в конце первого тайма. Из-за автоматической дисквалификации он пропустит матч 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

«Спартак» набрал 50 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Химки» с 18 очками располагаются на 15-й строчке.