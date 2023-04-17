Хусаинов раскритиковал главного тренера «Торпедо» Клотета за поведение в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов раскритиковал главного тренера «Торпедо» Жозепа Клотета, который был удален в матче 23-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:2).

«Считаю, каждый должен заниматься своим делом. Неуважительное отношение к судье — недопустимо, даже если он принял спорное решение. Это можно потом отразить в протоколе, подать жалобу. Но ни в коем случае нельзя позволять себе сиюминутную агрессию, тем более публичную. Не стоит забывать, что рефери призван руководить всеми участники встречи и нацеливать их на спортивный результат. Тренеры могут проявлять эмоции, но в более спокойной манере. Тренер ни в коем случае не должен пытаться влиять на работу судьи. Что касается Клотета, он вроде специалист из-за рубежа и обязан понимать, что так вести себя нельзя. Ты еще не разобрался, кто у тебя в команде на что способен, а уже начинаешь спорить», — приводит RT слова Хусаинова.

Клотет был удален на 45+1-й минуте матча за оскорбительный жест в адрес главного арбитра Павла Шадыханова. После показа красной карточки тренер назвал судью «клоуном».