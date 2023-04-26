Экс-арбитр Хусаинов: «Мажич ничего не сможет сделать, система не даст»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал информацию о том, что новым руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС может стать серб Милорад Мажич.

«Любая иностранная кандидатура в качестве руководителя судейского корпуса не решит глобально проблему. Почему? Потому что арбитры, выходящие на футбольные поля, подготовлены в той системе координат, которая существует уже более 20 лет. Они подготовлены теми наставниками, которые даже при зарубежных кураторах продолжали руководить системой подготовки, отбора и назначения арбитров. А все легионеры — очень красивый дипломатический ход со стороны РФС, направленный на то, чтобы показать, что мы в тренде со всем футбольным миром. Мажич ничего не сможет сделать категорически. Система ему не даст», — приводит «РБ Спорт» слова Хусаинова.

Ранее «СЭ» сообщал, что Мажич может быть назначен на пост руководителя департамента судейства РФС. Также отмечалось, что он не единственный кандидат на эту должность.